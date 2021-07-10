«Правда, что мы похожи?»: Мария Миронова поделилась кадром, на котором ее матери всего 25 лет

Актриса Мария Миронова в Instagram поделилась архивными кадрами, на которых ее матери Екатерине Градовой всего 25 лет. Снимки сделаны в далеком 1971 году.

«Разбираем архивы. Мамочка. Еще до моего рождения. 1971 год. Правда, что мы похожи?» Мария Миронова

«Мария, вы больше на отца похожи», «У вас есть и папины, и мамины черты. Взяли все самое лучшее. Будьте здоровы и счастливы», «Мария, вы папина копия. Он один из самых любимых актеров нашей семьи. Светлая ему память», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что первым мужем актрисы Екатерины Градовой был знаменитый советский актер Андрей Миронов. В браке они были с 1971 по 1976 год. В этом союзе на свет появилась их общая дочь Мария Миронова. Это случилось в 1973 году.

Добавим, что Екатерина Градова ушла из жизни в феврале нынешнего года. Причиной смерти стал инсульт. На момент смерти ей было 74 года. Актриса была похоронена на Троекуровском кладбище.

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