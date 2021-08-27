«Идеальная фигура!»: 45-летняя Захарова в кукольном бикини блеснула манящими изгибами

Почти десять лет назад актриса Елена Захарова пережила смерть 8-месячной дочери, после чего рассталась с любимым человеком. Несколько лет подряд она актриса мечтала вновь стать мамой. Все задуманное осуществилось более трех лет назад. Елена родила дочку, которую скрывает от публики. Впрочем, подробностями своей личной жизни она тоже не делится с фанатами, а в Instagram публикует только свои снимки. На этот раз Елена показала фото с отдыха, на котором позировала в кукольно-розовом бикини.

«Как из отпуска не привезти пару лишних килограммов? Я в этом году не справилась с этой задачей и привезла!», — написала Захарова.

Однако фанаты отметили, что актриса – в прекрасной форме.

«Красавица! Идеальная фигура! Классная!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что в начале ноября Захаровой исполнится 46 лет. Популярность ей принесла роль Полины Сергеевны в сериале «Кадетство», съемки которого прошли в 2006 году.

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