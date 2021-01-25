«Долгожданный выходной!»: Елена Захарова в канареечной шубе повалялась в сугробах с дочкой

Елена Захарова снялась в десятках кинолент. Многим запомнилась ее роль в сериале «Кадетство». Девушке довелось играть разных персонажей. Она ловко вживается в роли. Примечательно, что сама актриса пережила настоящую трагедию. Когда она была в отношениях с бизнесменом Сергеем Мамотовым, то забеременела. У нее родилась девочка Анна-Мария, но прожила она только восемь месяцев. Артистка была убита горем и рассталась с женихом.

Теперь о своей личной жизни Елена предпочитает не рассказывать. О своем новом возлюбленном она ничего не говорит. Также актриса скрывала беременность в 2017 году. Известно, что у нее родилась дочка. Теперь она даже имя наследницы предпочитает не озвучивать. Но накануне актриса смогла выходной провести с трехлетней малышкой. она не удержалась и сделала селфи на улице. Захарова была облачена в модную канареечную шубу.

«Селфи на снегу! Дочка уговорила поваляться в сугробах с ней. Долгожданный выходной!» — написала звезда.

Многие поклонники восхитились тем, как выглядит 45-летняя мама. «Ну, наконец! Мы уже соскучились! Выглядите великолепно!», «Прелестная», «Очень мило», «Правильный выходной», «Дочка наверное тоже кудрявая», «Милый рыжик», «Какая вы классная», «Сами ждем снега», «Вообще не меняетесь», «Крутое фото», «Как на вас налюбоваться», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: