«Воздух – плюс тринадцать»: Елена Захарова искупалась в озере с прохладной водой

Актриса Елена Захарова в Instagram поделилась кадрами своего отдыха в Новгородской области на одной из баз отдыха. Звезда решила искупаться в местном озере.

«Перед настоящей русской баней на берегу озера я не смогла устоять! Не знаю, что мне понравилось больше: париться или нырять в прохладную воду! Но баня тут фантастическая! А вы что больше любите?» — спросила Елена Захарова своих подписчиков.

Звезда отметила, что погода не совсем располагает к купанию.

«Я сейчас попробую нырнуть в озеро. Воздух — плюс тринадцать. Первый раз попытка нырнуть была очень скромной. Буквально на две секунды. Но сейчас попробуем опять. Вода совсем не кажется теплой. Ой, мамочки, вся грудь выпала. Ну вот такое озеро, про которое говорили, что оно теплое», — заявила Елена Захарова.

Интересно, что на записи у актрисы действительно выпала грудь из купальника. Но это не остановило звезду. Она смело опубликовала кадры в соцсетях.

Напомним, что Елена Захарова в декабре 2017 года стала мамой. У нее на свет появилась девочка. Кто отец ее ребенка, актриса не распространяется.