«Папина драгоценность»: Данила Козловский прогулялся за руку с дочерью

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнителя главной роли в фильме «Тренер» — Данилы Козловского — появился свежий снимок артиста с его дочерью.

Экс-возлюбленный актрисы Ольги Зуевой отметился на прогулке с малышкой Одой Валентиной. Девочка в розовых панамке и шортиках держала большую и крепкую руку отца. Данила дополнил образ крохи белоснежной футболкой и сандалиями на плоской подошве.

Сам Козловский облачился в такую же кипенно-белую футболку, как у его годовалой дочери Оды Валентины. Вот только вместо розового 36-летний артист предпочел черный цвет. Шорты, бейсболка и кроссовки Козловского были именно такого темного оттенка.

Данила запечатлелся с любимой дочуркой на закате возле городского водоема. Малышка Ода опустила глаза вниз. А Козловский, нежно держа девочку за руку, глядел вдаль.

«Папина бесценная драгоценность», «Как мило, можно смотреть бесконечно», «Папина дочка», «Самые бесценные часы», «Какое счастье», «Очень трогательно. Доченька уже за ручку с папой», «Как же это красиво», — умилялись поклонники актера в комментариях под фото.

Напомним, Данила Козловский стал отцом в марте прошлого года. А уже в 2021 году артист признался, что с матерью своей дочери он расстался почти сразу после рождения Оды Валентины.

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