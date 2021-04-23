На прогулке, но без мамы: расставшийся с Зуевой Козловский запечатлел подросшую дочь

Ольга Зуева родила от Данилы Козловского дочку. Однако с появлением на свет Оды Валентины тут же стали ходить слухи, что актер отдалился от избранницы. Данила с головой погрузился в съемочный процесс — он работал над картиной «Чернобыль». И жертвовал во имя искусства своим свободным временем, с семьей Козловский виделся не часто. Тем более, что после родов и пандемии Ольга осталась в Штатах. Она не стремилась возвращаться на родину, ждала пока дочка подрастет и окрепнет.

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Вскоре Данила подтвердил, что с Зуевой их больше как пару ничего не связывает. Общаться они будут только ради общего ребенка. Ведь у Оды Валентины должны быть и мама, и папа. Очень напоминает историю рэпера Тимати, который объявил о расставании с моделью Анастасией Решетовой, несмотря на маленького сынишку Ратмира.

Даже появление детей не спасло отношения этих звездных пар. Но о своей дочурке Данила не забывает. В Storeis микроблога актер впервые за долгое время показал подросшую наследницу. Ода Валентина уже уверенно стоит на ножках без опоры взрослых и может похвастаться кудрявыми волосиками.

По словам Данилы, по отношению к своей экс-возлюбленной он поступил некрасиво. Однако, судя по всему, поддерживать семейные отношения ради воспитания дочери актер не намерен.

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