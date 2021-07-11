Александр Петров поблагодарил Данилу Козловского за дружбу

В ночь на 11 июля актер Александр Петров сообщил в Instagram, что съемки сериала «Надвое», в котором он играет главную роль на пару с Данилой Козловским, завершены. Он отметил, что проект получился очень честным, поблагодарил продюсеров за смелость и всю съемочную группу режиссера Валерия Тодоровского за высокий профессионализм.

Но главное «спасибо» актер адресовал своему напарнику по новому сериалу Даниле Козловскому. Петров выложил их радостное селфи с последнего съемочного дня.

«Как Валерий Петрович (режиссер, — Прим. авт.) предвидел наш тандем с Данилой — я не знаю. Мы ведь могли и не сойтись на съемочной площадке. Было бы проще пригласить актеров — реальных друзей, которые знают друг друга близко не первый год. Но такое решение вызвало огромный интерес у зрителей, да и весь актерский состав фильма просто потрясающий», — говорил ранее Петров.

Добавим, что в современном российской кинематографе эти два артиста считаются самыми популярными, у обоих за плечами десятки главных ролей в различных проектах. Теперь зрители увидят их вместе в одном сериале.

Напомним, сериал «Надвое» расскажет про двух закадычных друзей, которых оправляют в командировку в Петербург, где мужчин ждет невероятное романтическое приключение. Картину покажут на канале «Россия 1» и онлайн-сервисе more.tv.

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