Вся в шрамах: дочь Любови Успенской обратилась за помощью к публике

Единственная дочь Любови Успенской, 31-летняя Татьяна Плаксина сейчас живет в роскошном особняке мамы. Пока эстрадная дива улетела в Сочи на «Новую волну», наследница не теряет времени даром. Она стала чаще общаться с аудиторией, правда, онлайн, и регулярно устраивает домашние концерты.

Обычно выступления Плаксина проводит без комментариев – только музыка и песня. Но на сей раз девушка обратилась за помощью к своим фанатам, выйдя в «прямой эфир»:

«Я обращаюсь к вам, мои дорогие подписчики, друзья, мотыльки. Все, кто со мной, кто искренне проникается тем, что я делаю, всем почитателям, с просьбой организовать мне концерт. Мне требуется площадка в Москве. Кто имеет такие возможности, любая площадка, мне просто нужен инструмент — пианино. Я просто обращаюсь к вам, так как не имею других возможностей», — сказала девушка.

При этом Татьяна снова надела чалму, хотя ранее «выступала» без нее. Но зато не позаботилась прикрыть плечи – сидя в майке, девушка засветила свои шрамы и порезы, а также обилие татуировок на теле.

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