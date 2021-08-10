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«Не сомневалась, что она вернется»: Успенская объяснила воссоединение с дочкой

31-летняя наследница певицы Татьяна Плаксина весной прилетела к матери.

«Не сомневалась, что она вернется»: Успенская объяснила воссоединение с дочкой
Татьяна Плаксина и Любовь Успенская. Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/

67-летняя звезда эстрады Любовь Успенская не может нарадоваться миру в своей семье. Она помирилась с единственной наследницей Татьяной Плаксиной, с которой почти полтора года не могла обрести согласие – конфликт отцов и детей, разгоревшийся у звезды, долго и много обсуждали на разных ток-шоу страны. Весной девушка прилетела к маме из Америки, и теперь между ними царит гармония.

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская. Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/
Татьяна Плаксина и Любовь Успенская. Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/

О том, что сейчас у Успенской все благополучно с дочкой, звезда рассказала сама. Певица призналась, что очень счастлива и находится в эйфории все последнее время. Она объяснила, почему ей удалось воссоединиться с Татьяной.

«Моя родная дочь со мной. Я никогда не сомневалась, что она вернется, потому что любовь всегда побеждает, а любовь матери — это самая большая сила на свете. Тот, кто в это верит, никогда не проиграет!», — написала звезда.

Напомним, Успенская этим летом впервые вывела в свет Татьяну Плаксину. После длительного восстановления от травм, полученных в Коста-Рике, девушка расцвела, хотя отрицает пластические операции.

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