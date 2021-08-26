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Средь бела дня: Ани Лорак без смущения сверкнула «ложбинкой греха» перед Игорем Крутым и Сергеем Лазаревым

Певица записала с композитором и певцом видео, где явила крупным планом откровенное декольте.

Средь бела дня: Ани Лорак без смущения сверкнула «ложбинкой греха» перед Игорем Крутым и Сергеем Лазаревым
Ани Лорак. Фото: Global Look Press

42-летняя певица украинского происхождения Ани Лорак стала постоянной участницей концертов на «Новой волне» в Сочи. Звезда выходила на сцену как сольно, так и на творческих вечерах – исполняла дуэтом хиты Димы Билана, представила премьеру фита с Сергеем Лазаревым. Интригуя своих фанатов в Instargam новой песней, Ани Лорак показала себя и своих коллег.

Сидя рядом с Игорем Крутым и Сергеем Лазаревым, Ани Лорак рассказала: «Мы сегодня будем презентовать наш дуэт». При этом певица не постеснялась засветить «ложбинку греха», выбрав для дневного образа топ с откровенным декольте.

А на дуэте с Лазаревым Лорак появилась в мерцающем золотом платье в пол. Звезда недавно хорошо отдохнула на турецком курорте, а потому ее кожа приобрела бронзовый оттенок и теперь эффектно выглядит в светлых нарядах.

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