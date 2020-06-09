Юлия Михалкова прокомментировала слухи о «неразделенной любви» к Дмитрию Брекоткину

Некоторые фанаты до сих пор уверены, что она покинула шоу «Уральские пельмени» именно из-за коллеги, который не отвечал взаимностью.

Актриса Юлия Михалкова, которая несколько месяцев назад покинула шоу «Уральские пельмени», прокомментировала слухи, что причиной ее ухода из коллектива стала якобы неразделенная любовь к другому участнику проекта — Дмитрию Брекоткину. Некоторые поклонники юмористов ранее не раз заявляли, что Брекоткин якобы не отвечал Михалковой взаимностью, что переполнило чашу ее терпения.

«Неоднократно читала в СМИ смешную версию о моей, разумеется, неразделенной любви к Дмитрию Брекоткину. Те, кто знают «кухню» шоу, могут только посмеяться, потому что для меня Дима невероятно талантливый актер и хороший друг, но не более». Юлия Михалкова

Как отметила актриса, в первую очередь причина ее ухода кроется в любви к творчеству. Она призналась, что в коллективе было очень классно, но ей хотелось профессионального роста, новых впечатлений и амбициозных творческих задач, которых она уже не могла получить рядом с коллегами. Кроме того, сейчас в планах у юмористки покорение новых высот.

Также она подчеркнула, что деньги сыграли определенную роль в ее уходе из шоу. Но они не стали решающим фактором. В то же время она подчеркнула, что финансы все же были одной из капель, которая в итоге переполнила бокал терпения, сообщает портал peopletalk.ru.

Отметим, что сами участники «Уральских пельменей» ранее в беседах с журналистами отмечали: Юлия Михалкова в последние годы больше занималась не творчеством, а своей внешностью. Из-за этого порой возникало недопонимание. В то же время Михалкова осталась дружна со многими участниками коллектива. Сами «Уральские пельмени» даже во время самоизоляции не сидели сложа руки. Они, к примеру, запустили в Сети шоу «Дома с пельменями», где каждую неделю рассказывают, чем занимаются на самоизоляции.