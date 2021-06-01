«Питер – город приятных встреч»: Постовалов позировал с Брекоткиным и Петровым после мини-спектакля

Шоумены из «Уральских пельменей» встретились после концерта с известным актером.

Юморист из «Уральских пельменей» Роман Постовалов в Instagram разместил кадр со своим партнером по шоу Дмитрием Брекоткиным и актером Александром Петровым. Судя по всему, он побывал на одном из мини-спектаклей популярной юмористической команды.

«Питер — город приятных встреч. С удовольствием узнал, что и топ актеры ценят наши «мини-спектакли». Роман Постовалов

«Ваши мини-спектакли — это на самом деле настоящие шедевры», «Дима и Роман. Вы будете покруче многих актеров», «Роман, в «Уральских пельменях» уже каждому второму участнику шоу нужно давать звания народного артиста. Уровень актерского мастерства очень высок. Для нас вы с Брекоткиным просто в топе», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что «Уральские пельмени» — одни из самых известных в России юмористических коллективов. На выступлениях шоуменов практически всегда и во всех городах страны аншлаги.

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