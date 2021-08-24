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Как будто в белье: красавица-жена Стаса Михайлова в кружевном наряде с откровенным декольте сверкнула прелестями

Инна Михайлова появилась на «Новой волне» в черном платье-комбинации и длинном полупрозрачном пеньюаре.

Как будто в белье: красавица-жена Стаса Михайлова в кружевном наряде с откровенным декольте сверкнула прелестями
Инна и Стас Михайловы. Фото: instagram.com/inamikhaylova/

Спустя год перерыва в Сочи вновь проходит традиционный музыкальный фестиваль молодых исполнителей «Новая волна». Помимо начинающих артистов, для которых предусмотрена конкурсная программа, в рамках мероприятия проходят творческие встречи звезд. Накануне в центре внимания был Николай Басков, который собрал под одной крышей многих выдающихся исполнителей.

Среди выступавших был любимец миллионов женщин Стас Михайлов. Но артист пришел на красную дорожку не один, а в сопровождении своей красавицы-жены Инны. Эффектная блондинка для выхода в свет выбрала тотал-лук черного цвета в бельевом стиле.

Инна и Стас Михайловы
Инна и Стас Михайловы. Фото: instagram.com/inamikhaylova/

На Инне было платье-комбинация с кружевами и полупрозрачный пеньюар в пол. Жена Михайлова не только покрасовалась перед многочисленными камерами, но и у себя в Instagram, засветив пышные прелести в откровенном декольте.

Напомним, Стас Михайлов увел Инну у футболиста Андрея Канчельскиса в 2006 году. Поженились пара летом 2011 года, к тому моменту став родителями. Всего на двоих у них шестеро детей — двое совместных и по паре от предыдущих браков.

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