Умопомрачительно: Басков подарил Ротару браслет за два миллиона рублей

Недавно Софии Ротару исполнилось 74 года. Личный праздник она отмечала в кругу семьи на итальянском побережье. А после по приглашению Игоря Крутого приехала на «Новую волну» в Сочи, где очаровала всех зрителей. На красной дорожке, а после и на сцене артистка появилась в «летящем» белоснежном платье-гофре, с обновленной улыбкой и значительно помолодевшей.

Николай Басков решил вручить Софии Михайловне презент в честь прошедшего дня рождения. Он надел ей на руку браслет известного бренда, усыпанный изумрудами и бриллиантами. Стоимость такого украшения составляет два миллиона рублей. Об этом сообщает «СтарХит».

Напомним, что Басков и Ротару спели вместе ни одну песню. На сцене они часто появлялись в дуэте. Раньше «натуральный блондин» даже в шутку звал Софию Михайловну замуж.

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