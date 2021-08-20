Сергей Лазарев впервые появился на красной дорожке «Новой волны» с сыном и дочкой

Музыкант Сергей Лазарев в Instagram разместил фотографию со своими наследниками – сыном Никитой и дочкой Анной. Вместе они побывали на открытии фестиваля «Новая волна-2021».

«Открытие «Новой волны 2021». Наш первый совместный выход с Анютой и Ником на красную дорожку!» Сергей Лазарев

«Какие они у вас лапочки. Анютка – копия отца», «Не перестаю пересматривать. Какая милота. Сергей, вы настоящий папа. Ваш сынок Никита такой модник. Анюта – словно солнышко. Ее улыбке подвластно все», «Прекрасная у вас семья», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в 2014 году у Сергея Лазарева на свет появился сын Никита. Ребенка яркому исполнителю подарила суррогатная мать. В 2019 году Сергей Лазарев пожаловал к своей бывшей возлюбленной телеведущей Лере Кудрявцевой на программу «Секрет на миллион» на канале НТВ. В студии он рассказал, что в 2018 году у него на свет появилась дочь Анна.

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