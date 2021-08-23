5 сентября на Первом канале стартует новое реалити-шоу о космосе

5 сентября в 22.00 на Первом канале покажут премьеру реалити «Вызов. Первые в космосе». Телезрители увидят все этапы подготовки к съемкам фильма «Вызов» — первой ленты в истории, которая будет снята на орбите Международной космической станции. Это часть совместного научно-просветительского проекта Первого канала и государственной корпорации Роскосмос.

В первой серии реалити покажут, как проходил кастинг на главную женскую роль в картине. Среди претенденток оказались известные актрисы, балерина, фитнес-тренер и даже летчик гражданской авиации. Всего на конкурс было подано около 3 тысяч заявок.

Кандидатки прошли отбор в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке, медицинское обследование, проверку вестибулярного аппарата на вращающемся кресле и уникальное психологическое тестирование, разработанное российскими учеными. В итоге главную женскую роль получила Юлия Пересильд.

«В театре меня иногда посильнее крутят и вверх ногами тоже. Мне интересно. Сложно что-то прогнозировать, никогда не знаешь, как организм отреагирует на то или иное испытание. Но бояться бессмысленно», — прокомментировала актриса.

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