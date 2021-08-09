На пути к звездам: Первый канал покажет реалити о подготовке к съемкам фильма «Вызов»

Россиянам решили подробно показать, как идет подготовка к съемкам фильма «Вызов» — первой кинокартины в истории, которая будет снята в космосе, на борту МКС. Напомним, в рамках этого проекта актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко реально отправят на орбиту Земли, а пока звезды кино проходят подготовку к полету, такую же, как у настоящих покорителей космоса.

И вот Первый канал собирается показать в эфире реалити о том, как идет этот процесс — от кастинга на главную роль до окончания занятий в Центре подготовки космонавтов. Тома инструкций, изнурительные тренировки, примерка скафандра, испытание центрифугой, зачеты по действиям в нештатных ситуациях — все, чем наполнилась жизнь кинодеятелей, которые еще вчера только мечтали о полете к звездам.

Кроме того, специалисты Роскосмоса расскажут зрителям об испытаниях отечественной техники и системе подготовки космонавтов. Телепроект будет выходить на Первом канале в сентябре — по воскресеньям.

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Добавим, что, по сюжету фильма «Вызов», девушка-специалист в силу драматических обстоятельств вынуждена за месяц подготовиться к полету в космос и отправиться на МКС для решения важной задачи. В этот раз киношникам не придется моделировать полет в космос — актриса по-настоящему покинет Землю.

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