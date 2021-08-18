Фото отработки стыковки с МКС: как Пересильд и Шипенко готовятся к реальному полету в космос

Госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White разработали совместный проект «Вызов». В его рамках будет создан фильм, впервые в истории снятый в космосе на борту МКС. Актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправят на орбиту Земли, в настоящий момент они проходят подготовку к полету, такую же, как и профессиональные космонавты.

Первый канал предоставил сайту Teleprogramma.pro фотографии фотохудожника Саши Гусова, который снял новый этап подготовки кинодеятелей. Основной экипаж космической экпедиции МКС-66, занятый в проекте «Вызов», прошел комплексную тренировку на тренажере транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» в скафандрах «Сокол».

Участники экипажа (космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд) отрабатывали штатную программу полета по короткой двухвитковой орбите, проверку герметичности отсеков и систем корабля после отделения от ракеты-носителя, маневр с переходом на сближение, облет и подготовку к стыковке с МКС. Всего у основного и дублирующего экипажей МКС-66 запланировано шесть тренировок на тренажере ТПК «Союз МС».

Также состоялась первая игровая репетиция съемок фильма «Вызов». До этого проходили технические репетиции, на которых отрабатывались правила размещения на корабле, форс-мажоры и коммуникации с Землей.

Смотрите также