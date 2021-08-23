«Достойна уважения»: 59-летняя Эмма Малинина показала роскошную фигуру

Более 30 лет Эмма Малинина счастлива в браке с музыкантом Александром Малининым. Врач родила певцу двойняшек Устинью и Фрола, которым осенью этого года исполнится по 21 году. Дочь пошла по стопам знаменитого папы и изучает музыку в Королевском колледже Лондона, а сын занимается видеосъемкой.

В своем Instagram Эмма поделилась кадром, на котором позировала в спортивном костюме, подчеркивающем фигуру.

«Если вдруг оказываюсь в открытом море под солнцем позже 11, то надеваю специальную одежду, которая закрывает верхнюю часть тела, потому что в воде риск сгореть возрастает», — написала Малинина.

Фанаты отреагировали на публикацию.

«Достойна уважения! Какая красивая! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Смотрите также: