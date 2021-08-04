Модная мама: Эмма Малинина позировала с детьми, облачившись в костюм с «леопардовым» принтом

Эмма Малинина – трижды мама и бабушка. У жены Александра Малинина есть сын Антон от первого брака, который уже подарил им троих внуков. А почти 21 год назад Эмма и Александр стали родителями двойняшек Устиньи и Фрола. Снимком с младшими детьми блондинка поделилась в своем Instagram.

«Учите детей быть счастливыми», — написала Малинина.

Эмма позировала в костюме с «леопардовым» принтом, который в этом весенне-летнем сезоне находится на пике популярности, а вещи с подобным анималистическим рисунком на одежде появились в гардеробе каждой модницы.

«Красивые! Классные какие! Вы такие моднючие!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Эмма замужем за музыкантом более 30 лет. Для Александра это третий брак.

Смотрите также: