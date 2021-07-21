«Дольче вита»: Эмма Малинина в шелковом топе изумрудного цвета и белых шортиках похвасталась идеальной фигурой

Известный музыкант Александр Малинин и его жена Эмма проводят это лето на фешенебельном итальянском курорте.

Семья популярного исполнителя Александра Малинина уже почти два месяца отдыхает в Италии. Дети, жена и сам вокалист каждый в своих микроблогах делятся невероятно атмосферными снимками, которые делают на память о своих чудесных каникулах.

На этот раз жена музыканта Эмма Малинина опубликовала в Instagram совместное с ним фото, на котором предстала в наряде, весьма смелом для женщины ее возраста. Но 59-летняя Эмма Малинина обладает в свои годы такой превосходной формой, что имеет право носить то, что ей вздумается. Прекрасной даме совершенно нечего скрывать – она стройна, подтянута, физически активна.

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«Лето… Море…Солнце… Дольче вита», — подписала Эмма Малинина кадр, на котором запечатлена вместе с мужем.

Супруга Александра Малинина облачена в топик изумрудного цвета и белые шорты из тонкого денима. Выглядит она просто потрясающе, что и отметили поклонники.

«Очень приятно смотреть на вас! Красавчики», «Молодцы! Назло всем сплетням и наговорам, вас — ни штыком, ни гранатой! Храни вас господь, такую необыкновенную, талантливую, трудолюбивую и очень порядочную семью!», «Лето… Море… И прекрасная пара Александра и Эммы Малининых», «Вы супер. Как приятно на вас смотреть», — высказываются в Сети.

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