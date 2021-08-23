Мария Киселева долгие годы скрывала от дочерей, что является олимпийской чемпионкой

Как отметила трехкратная победительница Олимпиад, наследницам все однажды рассказали бабушка и дедушка.

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ призналась, что скрывала от дочерей о своих победах.

«Я сейчас хожу, как и раньше в бассейн каждый день. Я там работаю. Больше, правда, на бортике стою. Старшая дочь в бассейне занимается, а младшая на катке. Это было не мое решение отдать их в большой спорт. У меня дети до определенного возраста даже не знали, что я олимпийская чемпионка. Я как-то приезжаю домой, а они кричат: «Мама, ты что олимпийская чемпионка?» Им бабушка и дедушка рассказали». Мария Киселева

Как отметила Мария Киселева, она сама тренирует свою старшую дочь, которой через несколько дней исполнится 16 лет. «Дочь понимает, что ей будет очень нелегко. Но она этим живет. Это большой труд», — заявила Мария Киселева.

Напомним, что Мария Киселева в 2012 году развелась со своим мужем Владимиром Кирсановым. От него у нее две дочери: Дарья и Александра.

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