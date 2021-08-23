Капитан полиции, саксофонист, поклонник Высоцкого: кто участвует в «слепых прослушиваниях» в новом «Голосе»
Видео
Модные сумки на осень 2021 года
Видео

Мария Киселева долгие годы скрывала от дочерей, что является олимпийской чемпионкой

Как отметила трехкратная победительница Олимпиад, наследницам все однажды рассказали бабушка и дедушка.

Мария Киселева долгие годы скрывала от дочерей, что является олимпийской чемпионкой
Мария Киселева. Фото: Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ призналась, что скрывала от дочерей о своих победах.

Мария Киселева с дочками
Мария Киселева с дочками. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

«Я сейчас хожу, как и раньше в бассейн каждый день. Я там работаю. Больше, правда, на бортике стою. Старшая дочь в бассейне занимается, а младшая на катке. Это было не мое решение отдать их в большой спорт. У меня дети до определенного возраста даже не знали, что я олимпийская чемпионка. Я как-то приезжаю домой, а они кричат: «Мама, ты что олимпийская чемпионка?» Им бабушка и дедушка рассказали».

Мария Киселева

Как отметила Мария Киселева, она сама тренирует свою старшую дочь, которой через несколько дней исполнится 16 лет. «Дочь понимает, что ей будет очень нелегко. Но она этим живет. Это большой труд», — заявила Мария Киселева.

Напомним, что Мария Киселева в 2012 году развелась со своим мужем Владимиром Кирсановым. От него у нее две дочери: Дарья и Александра.

Смотрите также:

Тэги

Владимир КирсановМария КиселеваНовости googleпрограмма "Звезды сошлись"