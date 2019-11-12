«Совсем не слабое звено»: чем занимается сегодня олимпийская чемпионка Мария Киселева 

Имя Марии Киселевой хорошо известно как в нашей стране, так и за рубежом.

Мастер спорта по синхронному плаванию, Мария трижды побеждала на Олимпийских играх, три раза становилась чемпионкой мира и 9 раз поднималась на высшую ступеньку пьедестала почета на Чемпионатах Европы.

Из большого спорта Киселева давно ушла, однако зрители не теряли ее из виду: Мария активно занималась другими видами деятельности. Но, конечно, главное, чем она знаменита, — это все же высокие достижения в плавании.

С детства боялась воды

В это трудно поверить, но первый визит Марии в бассейн окончился неудачей: первоклассницу Машу не приняли. Дело в том, что с раннего детства девочка очень боялась воды, и ничего не могла с собой поделать.

Только к 10 годам она сумела перебороть себя, записавшись в секцию синхронного плавания. Тогда ни сама Маша, ни ее родители и подумать не могли, что впереди девочку ждут блистательные победы. Все было гораздо проще: Маше надо было во что бы то ни стало справиться с боязнью воды и укрепить здоровье.

И очень скоро красота выбранного вида спорта захватила девочку.

Почти превратилась в русалку

О первых годах тренировок Киселева впоследствии вспоминала: «Я почти превратилась в русалку». Школьница порой тренировалась по 10 часов в сутки, почти не покидая бассейн. Времени на обычные детские игры и развлечения почти не оставалось, однако Маша об этом не жалела: ей нравилось плавать, добиваясь все большего.

Под руководством тренера Татьяны Хейцер Мария уже к окончанию школы стала мастером спорта, а потом поступила в физкультурный институт, окончательно убедившись: спорт – ее призвание.

Впрочем, уже после 1-го курса девушка перевелась в МГУ, на факультет журналистики, здраво рассудив, что лучше получить профессию, которая сможет ее «кормить» после окончания спортивной карьеры.

А в спорте все складывалось прекрасно. Начиная с 1997 года, Киселева побеждала в престижных соревнованиях. Кубок мира по синхронному плаванию в Китае, 2 медали на чемпионате Европы в Севилье, победы в Австралии, Нью-Йорке… Перечислять все достижения Киселевой нет смысла – о победах нашей именитой синхронистки многое знают даже те, кто довольно далек от спорта.

«Слабое звено» и «сильное звено»

После Олимпиады в Австралии Мария Киселева приняла решение завершить свою спортивную карьеру. В конце концов, она ведь давно уже была к тому времени дипломированной журналисткой.

Сначала Мария Киселева вела спортивные новости на канале НТВ, а потом ее пригласили в новый проект – «Слабое звено». Ничего подобного раньше на нашем ТВ не было: жесткая манера Киселевой стала шоком для участников игры и зрителей. Она отпускала язвительные замечания, не пыталась смягчить горечь поражения и… становилась все более популярной.

Программа «Слабое звено» продержалась в эфире 5 лет – именно на такое время была куплена лицензия. К 2006-му Мария Киселева стала получать множество предложений, и скоро зрители смогли увидеть ее в шоу «Звезды на льду», — она отважно вышла на лед в паре с фигуристом Максимом Марининым.

Карьера телеведущей успешно продолжилась, когда Киселева начала вести розыгрыши лотереи «Гослото». Затем было шоу «Вместе с дельфинами» — его Мария вела вместе с Валдисом Пельшем.

Актриса кино

А еще Мария Киселева попробовала себя в качестве актрисы кино, — режиссер Владимир Бортко снял спортсменку в своем фильме «Идиот» по роману Достоевского. Режиссер настолько впечатлился образом Марии в программе «Слабое звено», что сразу понял: именно такой должна быть Варя Иволгина, одна из героинь.

Чем сегодня занимается наша чемпионка? Мария Киселева по-прежнему полна энергии: она активно занимается общественной работой, курирует московскую школу синхронного плавания, нередко посещает юношеские соревнования по водным видам спорта.

Кроме того, Мария занята воспитанием двух дочерей – Дарьи и Александры, которые родились в браке с бывшим пловцом Владимиром Кирсановым. К сожалению, Мария и Владимир расстались. А их старшая дочь, Даша, уже уверенно идет по стопам матери, тренируясь в школе синхронного плавания и демонстрируя определенные успехи.

А скоро Мария Киселева вновь будет радовать своих поклонников – ожидается выход игры «Слабое звено» в новом формате.

Мы желаем Марии Александровне новых интересных проектов, которые позволят ей проявить свой журналистский талант!