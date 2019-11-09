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Мария Киселева возвращается в эфир с легендарным шоу начала нулевых

А не вы ли тут самое «Слабое звено»?

Мария Киселева возвращается в эфир с легендарным шоу начала нулевых
Кадр из передачи "Слабое звено"

Чей интеллект находится на уровне плинтуса? Чья голова легка, словно воздушный шарик? Кто не сумел собраться для игры? Кто не смог издать ни одного членораздельного звука? Чья шлюпка дала течь? Кто мешает команде достичь цели? Кто сегодня поставил не на ту лошадь? Кого уже ждет позорное изгнание?

Ага, нечего ответить?! Тогда вы — самое слабое звено!

Ладно, не пугайтесь. Шутим мы. От радости. Потому что шоу «Слабое звено» возвращается — теперь его будут показывать на канале «Мир» (18-я кнопка). Если помните, такими саркастическими вопросами в этой телеигре предваряли объявление имен проигравших.

Мария Киселева. Фото
Мария Киселева. Фото: Первый канал

Как рассказали «Телепрограмме» на канале «Мир», вести шоу по-прежнему будет Мария Киселева. Трехкратная олимпийская чемпионка сейчас — действующий депутат Мосгордумы, но ради такого дела она выкроила время в своем графике. Съемки начнутся после новогодних каникул, а первые эфиры запланированы на февраль.

Впервые российская версия этого британского телепроекта вышла в эфир в 2001 году на Первом канале. Передача просуществовала до 2005-го, пропала на пару лет, потом на год перекочевала на Пятый канал — там ее вел Николай Фоменко, и тихо исчезла. К счастью, не навсегда.

Напомним, в шоу встречаются восемь игроков, незнакомых друг с другом. Они отвечают на вопросы ведущей, стараясь выстроить непрерывную цепочку правильных ответов, чтобы отправить в копилку команды как можно больше денег.

Кстати, свои версии шоу сняли в 40 странах мира.

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Тэги:

Мария КиселевамирСлабое звено
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Мария Киселева возвращается в эфир с легендарным шоу начала нулевых
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