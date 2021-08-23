Леди в белом: Навка в длинном платье с акцентным ремнем на талии повеселилась ночью на отдыхе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка продолжает отдыхать в Греции со своей большой семьей. На курорте звезда льда отметила день рождения младшей дочки – Наде Песковой исполнилось 7 лет, девочка в этом году идет в первый класс. Рядом в этот день были старшие сестренки именинницы – Саша Жулина и Лиза Пескова, и, конечно же, мама с папой.

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Минувшей ночью Навка решила как следует повеселиться, ведь скоро предстоит собирать чемоданы и заканчивать отпуск. Для вечеринки фигуристка облачилась в белое платье на пуговицах длины макси, а тонкую талию подчеркнула акцентным ремнем другого цвета. Красотка позировала на фоне морского пейзажа и луны, висящей над горизонтом.

Кстати, этим летом Греция среди звезд оказалась весьма популярной. Здесь успели отдохнуть Наталья Подольская с семьей, Вера Брежнева, Анастасия Волочкова, Полина Гагарина и многие другие.

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