«Наша Надя»: Татьяна Навка поздравила младшую дочь с днем рождения

В одной из последних публикаций личного микроблога фигуристки Татьяны Навки появилась фотография ее младшей дочери Надежды. Таким способом знаменитость поздравила ребенка с днем рождения.

Напомним, Надежда появилась у Татьяны Навки и Дмитрия Пескова 21 августа далекого 2014 года. Малышка родилась в Подмосковье. А спустя год, первого августа 2015 года в Сочи состоялась свадьба Навки и Пескова.

В этом году младшей дочери спортсменки исполнилось семь лет. Светловолосая наследница Дмитрия Пескова напоминает поклонникам свою родительницу. Они видят в ней настоящего ангелочка. К слову, Навка согласна с этим.

«Наша Надя! И ей сегодня семь лет. И она самый настоящий ангел! И пусть у нашего ангела все будет так, как только она сама себе пожелает!», — заявила Татьяна в комментариях под фото дочери.

Фигуристка поделилась снимком подросшей дочери Надежды. А фанаты Навки присоединились к поздравлениям Татьяны:

«Наденьку с днем рождения! Пусть растет всем на радость», «Татьяна! Поздравляю Вас с днем рождения Надежды!», «Милый ребенок», «Очень трогательный взгляд. С днем рождения!».

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