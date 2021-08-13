«Как в подростковом возрасте»: Макеева понежничала с новым мужем на камеру, сидя у него на коленках

Певица и актриса Анастасия Макеева три месяца назад в четвертый раз вышла замуж.

39-летняя звезда театр и кино, певица и телеведущая Анастасия Макеева год назад встретила свою новую любовь. Ей оказался предприниматель-строитель Роман Мальков, прилетевший из Словении в Москву на заработки. Она наняла специалиста для строительства своей дачи, но эти отношения быстро переросли в большое чувство.

В мае Макеева и Мальков поженились в Крыму. После этого молодожены успели слетать на Кубу, на Байкал, а теперь много времени проводят на даче звезды. Оттуда красотка делится с поклонниками минутами своего счастья.

Кофе в постель с утра, массаж ступней и поцелуи в пятки, обнимашки до самого утра – Анастасия Макеева и Роман Мальков не скрывают своих пылких чувство ни от окружающих, ни от онлайн-аудитории.

И на сей раз актриса, взобравшись на коленки к мужу, понежничала с мужем и спела с ним дуэтом, а потом призналась фолловерам в Instargam:

«Теплее и дороже вот такого вечера без косметики и в кругу друзей и после рабочего процесса и так, как в подростковом возрасте — на коленях и в обнимку и с добрыми песнями. Я абсолютно счастлива! Будьте и вы счастливы!», — написала звезда.

Подписчики в комментариях порадовались за звезду и пожелали ей быть счастливой долгие годы.

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