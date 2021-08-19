Красное и черное: Анастасия Макеева в «рваном» платье с массивным ремнем показала фигуру

Звезда пребывает на гастролях, где ее сопровождает четвертый муж.

Актриса, телеведущая и певица Анастасия Макеева сейчас гастролирует по югу России. С театральной труппой они практически ежедневно выходят на театральные подмостки, чтобы порадовать местную публику своими выступлениями, и Макеева у себя в микроблоге рассказывает, как это происходит.

Накануне перед очередным спектаклем Анастасия Макеева сняла закулисье и себя в гримерной. 39-летняя звезда предстала на кадрах в алом «рваном» платье асимметричного кроя, подчеркнувшем стройную фигуру актрисы, а широкий черный ремень, украшенный массивной пряжкой, дополнил образу дерзости в паре с ботфортами в тон.

В театральном вояже Анастасию Макееву сопровождает ее новый, четвертый по счету муж, предприниматель-строитель Роман Мальков. На днях пара отметила первую годовщину отношений – год вместе. И каждый признался, что готов вот так, не расставаясь ни на день или ночь, быть и дальше рядом.

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