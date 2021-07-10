«Мамина куколка»: Анжелика Ревва похвасталась повзрослевшей дочерью

Возлюбленная артиста Александра Реввы — Анжелика Ревва — опубликовала в своем микроблоге фотографию со старшей дочерью Алисой. Примечательно, что девочка изменилась и стала ростом с родительницу.

Отметим, что Анжелика вместе с мужем и детьми находится в отпуске. Постоянная спутница Реввы наслаждается теплым солнцем и освежающей морской водой. Также красавица демонстрирует роскошные пляжные наряды. Фотоотчет ярких купальников Анжелика размещает на личной странице в Instagram. Там же оказался совместный снимок со старшим ребенком четы Реввы.

Анжелика запечатлелась на фоне белого песка и пальм вместе с повзрослевшей дочерью Алисой. Мама и дочка обнимали друг друга. К слову, еще чуть-чуть и 13-летняя девочка станет выше своей родительницы.

«Алиса, моя первая.. Таких, как ты, не бывает… Мамина куколка… Ну почему они так быстро растут?», — заявила Ревва.

Поклонники жены артиста не ожидали увидеть такую взрослую дочь Анжелики. Фанаты не сразу поняли, кто позирует рядом с Реввой.

«Какие красавицы! Дочки — это самое прекрасное, что может быть», «Такая уже большая», «Вначале подумала, что это ваша подруга», «Какие вы красивые! Да, детки очень быстро растут», — написали фолловеры в комментариях под фото.

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