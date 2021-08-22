Ирина Пегова в небесном платье с принтом «мильфлер» подчеркнула пышную грудь

Исполнительница главной роли в сериале «Пищеблок» — Ирина Пегова — облачилась в платье бледно-василькового цвета и сделала акцент на эффектной груди.

Актриса прогулялась по Нижнему Новгороду в струящемся платье с принтом «мильфлер». Пегова дополнила цветочное платье черной с вышитыми растительными пучками сумочкой. Аксессуар Ирина повесила на плечо.

Пегова поддержала тренд на актуальный принт. Платье с запахом ранее демонстрировала дочь композитора Дмитрия Маликова — Стефания. Начинающий дизайнер одежды похвасталась одним из платьев своей новой коллекции. Стеша выбрала яркое красное платье в мелкий цветочек. Маликова дополнила его высокими сапогами-казаками и сумкой из замши с бахромой.

Что касается платья Ирины Пеговой, оно понравилось ее поклонникам. Некоторые подписчики актрисы сравнили ее с настоящей боярыней.

«Платье очень красивое, вам очень идет и цвет, и фасон», «Боярыня красотою лепа, бела вельми, червлена губами, бровями союзна, телом изобильна», «Ириночка, как всегда, конфетка», «Настоящая русская красавица», «Ирина, вы богиня!», «Ирочка, Вы прекрасны!», «Шикарная женщина», — написали фанаты Пеговой в комментариях под фотоотчетом.

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