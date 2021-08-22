«Молокосос спел и миллионы заработал»: Асти резко высказалась о молодых артистах

31-летняя артистка Асти заявила, что новое поколение приходит в музыкальную профессию случайно.

Певица, чье настоящее имя Анна Дзюба, как и Лариса Долина, не воспринимает артистов Tik-Tok всерьез. Артистка понимает, что времена меняются. Но Асти обидно, что сама она шла к успеху много лет. Упорный труд и жертва личным временем, по мнению исполнительницы, неизвестны молодым блогерам и певцам.

«Это новое поколение надо принимать. Сейчас идет смена всего, сама энергия во Вселенной меняется. И наше поколение артистов, которые всегда поют вживую, тоже претерпевает перемены… Я вот десять лет работаю над своим статусом мощной артистки, а тут просто пришел какой-то молокосос спел в Tik-Tok, подергался — получился хит, за который он еще и «бабок» заработал фигову тучу. Ты просто не понимаешь… Я ведь десять лет к этому шла, а молокосос спел, станцевал и миллионы заработал. Офигеваешь, как так получается», — заявила Дзюба.

Анна вспомнила, как совмещала каждодневную работу с подработкой в караоке. Именно так начинала свою музыкальную карьеру Асти.

«А прикинь, каково было предыдущему поколению артистов, у которых даже стрима не было. Что им еще делать? Застрелиться? 25 лет люди работали, все концертами зарабатывали, ножками, ручками, пели, губки напрягали. Сейчас можно за прослушивание деньги получать, можно стать успешным просто, потому что тебя крутят везде», — отметила исполнительница в YouTube-шоу МузLoft.

Напомним, ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин восхитился идеей создания Tik-Tok-хаусов для молодых блогеров. Муж певицы Валерии сравнил их с детскими лагерями, как «Артек».

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