Певица Асти решилась на бьюти-эксперимент и стала блондинкой

В темных очках артистку узнает не каждый.

Певица Асти – не из тех, кто боится пробовать что-то новое. Не так давно брюнетка неожиданно для некоторых поклонников покрасила волосы в каштановый цвет и завила кудри.

«Выглядишь замечательно», «Какая же вы красивая», «Твои образы — как отдельный вид искусства, просто идеал!», «Самая идеальная куколка», — прокомментировали ее обновленный имидж фолловеры.

Однако артистка не стала останавливаться на произведенном эффекте и покрасила волосы в белый цвет. К тому же звезда заметно увеличила их длину. В темных очках ее узнали далеко не все подписчики.

«Я вначале подумала, это Джига с Самойловой», «Вообще не сразу поняла, кто это», «Прикольный цвет», — обозначились в Сети почитатели Асти.

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