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«Достойный мемориал»: какой памятник установят на могиле Армена Джигарханяна

Проект утвердил пасынок актера Степан.

«Достойный мемориал»: какой памятник установят на могиле Армена Джигарханяна
Армен Джигарханян. Фото: Global Look Press

Народный артист СССР Армен Джигарханян умер 14 ноября 2020-го в возрасте 85 лет. Его похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой. Сейчас на месте погребения нет ограды. Близкие отмечают, что в скором времени там появится памятник актеру, который утвердил его пасынок Степан.

Памятник Армену Джигарханяну
Памятник Армену Джигарханяну. Фото: «КП»

«Еще с весны мы готовим место под установку памятника. Это старое захоронение, довольно сложно поставить рядом памятник. Места там мало. Это с одной стороны, с другой, мы хотим сделать мемориал, достойный Джигарханяна. К годовщине смерти Армена Борисовича 14 ноября надгробие планируем установить. Так принято по армянским традициям. Уже залит фундамент. Но должно пройти время, земля должна утрамбоваться, чтобы памятник потом не просел», — рассказал «Комсомольской правде» друг Джигарханяна Артур Согомонян.

Могила Армена Джигарханяна
Могила Армена Джигарханяна. Фото: Владимир Веленгурин/»КП»

Над монументом работает скульптор Ваге Согоян, который также делал памятник Элине Быстрицкой. Скульптура будет сделана из бронзы и гранита. Все расходы друзья Джигарханяна поделят между собой.

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