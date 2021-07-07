«Ничего нет»: пасынок Армена Джигарханяна рассказал, какое наследство оставил ему актер

По словам Степана, он не собирается обращаться в суды и за что-то бороться.

Пасынок покойного актера Армена Джигарханяна, Степан, который на время прилетел из США в Россию, в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале рассказал, какое наследство оставил ему народный артист. Это однокомнатная квартира в деревне Глухово. Ее стоимость оценивается в районе десяти миллионов рублей.

«Ничего нет. Я и не собираюсь подавать в суд и за что-то бороться. А ведь я — единственный наследник. За полгода никто больше не объявился». Степан Джигарханян

Между тем бывший представитель третьей жены Джигарханяна, пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, Элина Мазур, заявила, что даже эта небольшая квартира в Глухово раньше принадлежала молодой супруге звезды. Лишь в 2018 году актер стал полноправным хозяином своего жилья. Как отметила Мазур, пианистка в свое время подделала договор купли-продажи. Потом отдала другому человеку имущество через договор дарения.

Напомним, что Армен Джигарханяна ушел из жизни в ноябре 2020 года. Третья жена, с которой он развелся несколько лет назад, так не появилась на его похоронах.

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