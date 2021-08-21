«Они убивают тебя»: Катя Гордон рассказала, как коллеги Александра Гордона потакали его зависимости

Экс-избранница ведущего программы «Мужское/Женское» — Катя Гордон — затронула тему злоупотребления спиртными напитками на личной странице в Instagram. Примечательно, что юрист видела бывшего мужа пьяным в кулуарах Первого канала.

Гордон рассказала, как экс-избранник попал в «плен» высоких рейтингов и алкогольной зависимости. По словам Кати Гордон, Юлия Барановская и другие коллеги Александра Гордона не препятствуют пьянствам телеведущего.

«Когда я была с ним, ему было примерно сколько мне сейчас… Он был лучшим, революционным, талантливым. Я гордилась им каждую секунду все наши семь лет. И я все это время воевала с бутылкой… Пару лет назад я пришла к нему в павильон шоу «Мужское/Женское» и предложила сделать проект. Гордон сидел с бутылкой, Барановская пыталась захлопнуть дверь перед моим носом, а продюсер Валя обещала проехать меня танком, если я его заберу!», — заявила адвокат.

Катя Гордон добавила, что лично готова помочь бывшему мужу справиться с зависимостью. Однако выздоровление возможно, если его не будут спаивать на работе.

«Он был усталым, захваченным бабами, подливающими ему коньяк, и мне хотелось его спасти. Я сказала тогда ему: «Сашка, даже если не со мной в проект… беги от них. Они убивают тебя». Он сказал что-то невнятное про рейтинги», — добавила Гордон.

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