Психическое расстройство: Михаил Ефремов молит о милосердии

Актер Михаил Ефремов отбывает наказание в Белгородской колонии за ДТП в центре Москвы, в результате которого курьер Сергей Захаров скончался в больнице. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 7,5 лет. Адвокаты звезды Роман Филиппов и Петр Хархорин подали кассационную жалобу, в которой указывают на ошибки предыдущих инстанций, мотивируя тем, что смягчающие обстоятельства не были учтены судом в полной мере.

Также правозащитники Ефремова отметили, что он полностью выплатил семье пострадавших ущерб в размере четырех миллионов 615 тысяч рублей и просил у них прощения. В московском СИЗО, где он провел первых два месяца, и Белгородской колонии, где отбывает срок вот уже полгода, его поведение характеризовали только с положительной стороны. Кроме того, адвокаты заявили, что у актера выявили органическое расстройство личности.

«По смыслу закона, лица, имеющие психические аномалии, не могут в области уголовной ответственности в полной мере приравниваться к психически здоровым», — цитирует защитников «Комсомольская правда».

Помимо этого, Хархорин и Филиппов отметили в кассационной жалобе, что у Ефремова есть многочисленные иждивенцы, а его жена Софья Кругликова осталась без работы. Исходя из всего вышеперечисленного, адвокаты просят перевести Михаила Олеговича из колонии общего режима в колонию-поселение.

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