«Я вас отучу страдать, черт возьми»: Катя Городон выпустила мотивационную книгу

9 июня известный юрист и певица Катя Гордон, поделилась со своими подписчиками новостью, что в тираж вышла ее новая книга «Легкий способ бросить страдать». В ближайшие дни издание появится в книжных магазинах.

«Друзья мои, я вас отучу страдать, черт возьми. Отучу, так и знайте!» — обратилась 40-летняя артистка к будущим читателям.

В описании книги сказано, что она посвящена становлению личности и поиску своего пути. Автор анализирует личный опыт токсичных отношений, неуверенности, страхов и борьбы со стереотипами, а также дает прикладные советы, как перестать страдать и вернуть себе право на свободу.

Напомним, что ранее Катя Гордон проводила «прямые эфиры» в социальных сетях с таким же названием.

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