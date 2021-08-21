Получил травму головы в столичном заведении: Валерий Гаркалин экстренно госпитализирован

Актер Валерий Гаркалин был экстренно госпитализирован в Москве. Известно, что он отдыхал в одном из столичных заведений. В какой-то момент по невыясненным пока причинам актер упал и получил травму головы. Валерия Гаркалина пришлось в срочном порядке госпитализировать в НИИ Скорой помощи имени Склифосовского.

Чуть позже медики приняли решение отпустить актера домой. Никаких серьезных травм он, к счастью, не получил.

Напомним, что Валерий Гаркалин — советский и российский актер, театральный педагог. В 2008 году ему было присвоено звание Народного артиста России, сообщает РЕН-ТВ.

Не так давно актер проявил активность в социальных сетях. На своей страничке в Instagram он опубликовал редкий кадр со своей единственной наследницей – дочкой Никой. Как отмечал актер, они вместе позавтракали с наследницей, которой в этом году исполнилось уже 38 лет.

Напомним, что единственная наследница у Валерия Гаркалина родилась в браке с женой Екатериной. Супруга Валерия Гаркалина, к сожалению, уже ушла из жизни.

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