«Завтрак с дочерью»: Валерий Гаркалин показал свою единственную наследницу

Ника уже много лет занимается театральным продюсированием.

Актер Валерий Гаркалин в Instagram поделился редким кадром со своей дочерью Никой, которой в этом году исполнилось 38 лет. На снимке они вместе позируют на камеру. Отец и его единственная наследница счастливы.

«Завтрак с дочерью», — подписал кадр Валерий Гаркалин.

«Валерий Борисович, отлично выглядите», «Доброго вам здоровья, Валерий Борисович», «Какая радость для Валерия Борисовича. Завтрак с любимой дочуркой», «У вас очень красивая дочка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что единственная наследница у Валерия Гаркалина родилась в браке с женой Екатериной. Супруга Валерия Гаркалина, к сожалению, уже ушла из жизни. Она умерла в 2009 году. После ее смерти он больше не женился.

Дочь Валерия Гаркалина занимается театральным продюсированием. Ее муж актер Театра Наций Павел Акимкин. У пары двое детей – сын Тимофей, который появился на свет в 2012 году, и дочь Екатерина. Ей всего два годика.

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