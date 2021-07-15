«У Валеры и у меня не было таких мыслей»: Васильева высказалась после слухов о романе с Гаркалиным

Актриса Татьяна Васильева в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказалась после слухов о романе с популярным актером Валерием Гаркалиным.
«У нас была симпатия, дружба и не более того. Мы дружили с его женой, конечно. У Валеры не было таких мыслей, и у меня тоже. Мы очень большие друзья, настоящие. Я его любила и буду всегда любить. Это лучшее, что было в моей профессии. Нам жилось очень весело в те времена, когда мы вместе выходили на сцену».
Ранее в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» в разговоре с ведущим Борисом Корчевниковым Татьяна Васильева вспоминала совместную работу с известным актером. Она отмечала, что они попадали вместе не раз в различные комичные ситуации.
Заметим, что Валерий Гаркалин был женат официально всего один раз. Его супруга ушла из жизни в 2009 году. После этого актер больше не женился. При этом ему достаточно постоянно приписывают романы на стороне.