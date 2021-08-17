Оценила даже Примадонна: София Ротару в черном платье-вышиванке позировала на скамейке в Тоскане

Легенда советской эстрады отметила свой 74-й день рождения в Италии и продолжает наслаждаться отдыхом за границей.

В начале августа звезда советского и российского шоу-бизнеса София Ротару улетела в отпуск в Тоскану. Здесь 7 августа она отметила свой 74-й день рождения. Праздник с ней разделили родные и близкие – сын Руслан Евдокименко с женой и внучка София.

Отпуск продолжается, и София Ротару накануне отправилась на прогулку по тосканским улицам. Она облачилась в черное платье-вышиванку и, присев на скамейку, красиво позировала на память.

Снимок звезда опубликовала у себя в микроблоге, чем привлекла внимание многих подписчиков, включая саму Примадонну. Алла Пугачева оставила в комментариях смайлик с поднятой для приветствия рукой – «помахала» коллеге.

«София Михайловна, Вы Такая Красивая!!! Бесконечно Любуюсь и Люблю Вас!», «Самая лучшая! Самая красивая! Самая талантливая!», «Какая вы у нас красивая! Самая лучшая», «София Михайловна, Вы и красота — неразделимы! Люблю Вас очень! Отлично выглядите!», «Вы чудесная!», «Самая любимая, самая красивая на всем белом свете», «Вы прекрасны!», — пишут в комментариях люди.

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