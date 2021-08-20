Стеша Маликова дополнила платье с принтом «мильфлер» высокими «казаками»

Племянница руководителя группы «Новые Самоцветы» — Стеша Маликова — разместила на личной странице в Instagram свежее фото в ярком платье с цветочным принтом. Примечательно, что к нему знаменитость подобрала высокие сапоги и сумку с длинной бахромой.

Дочь музыкального композитора Маликова часто использует для своих образов и коллекций бренда одежды нежные и элегантные принты. Ее осенняя коллекция вдохновлена цветочными мотивами. Принт мильфлер стал главным орнаментом на платьях Стефании.

Сама Стеша нарядилась в одно из таких платьев и запечатлелась в зеленом саду. Маликова отдала предпочтение ярко-красному оттенку, воланам на подоле и отложному воротничку. Цветочный наряд с разлетающейся юбкой Стеша дополнила высокими сапогами-казаками на смелом каблуке. К обуви цвета слоновой кости Маликова подобрала сумочку из замши на тон темнее, чем сапоги. Длинная бахрома украсила изделие на тонком ремешке.

«Стеша, как ты прекрасна!», «Очень красивое платье», «Милашка», «Очень красивое платье», «Платье просто шик!», «Очень нравится ваш образ», «Невероятно романтичное платье», «В таком платье можно пойти хоть на край света», — отметили восторженные фанаты Маликовой.

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