Предсказание Ванги: коронавирус, пустынная Европа и отсутствие денег
Видео
МакSим: поп-принцесса, победившая болезнь
Видео

Совсем как невеста: Стеша Маликова нарядилась в белоснежное платье с воланами и рюшами

Дочь Дмитрия Маликова и Елены Изаксон проводит отпуск за границей.

Совсем как невеста: Стеша Маликова нарядилась в белоснежное платье с воланами и рюшами
Стефания Маликова. Фото: Global Look Press

21-летняя дочь музыканта Дмитрия Маликова Стефания продолжает отдыхать с семьей в Греции. Девушка показывает свои каникулы подписчикам в микроблоге, делится впечатлениями, а также хвастается нарядами, которые успевает выгуливать на курорте. По всей видимости, модница привезла с собой весь гардероб – она еще ни разу не повторилась в образе, надевая все новые и новые аутфиты.

Стефания Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova/
Стефания Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova/

На этот раз с мамой в ресторан красотка отправилась в белоснежном платье из кружева с воланами и рюшами. Аллюзия на свадебный наряд удалась, и даже, возможно, девушка таким образом намекает на скорый выход замуж, учитывая, что сейчас строит серьезные отношения с хоккеистом Кириллом Капризовым.

К слову, Стеша Маликова – невеста завидная. Девушка в этом году окончила МГИМО, более года развивает свой бизнес в фэшн-индустрии и обладает массой талантов. То, что ее сердце занято, говорил даже отец в одном из интервью. Но кем, не раскрыл. Поэтому фанаты самостоятельно рассекретили красотку и хоккеиста по геометкам на отдыхе.

Смотрите также

Тэги

дети звезддочь Дмитрия Маликовадочь МаликоваНовости googleСтефания МаликоваСтеша МаликоваСтеша Маликова последние новости