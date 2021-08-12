Совсем как невеста: Стеша Маликова нарядилась в белоснежное платье с воланами и рюшами

21-летняя дочь музыканта Дмитрия Маликова Стефания продолжает отдыхать с семьей в Греции. Девушка показывает свои каникулы подписчикам в микроблоге, делится впечатлениями, а также хвастается нарядами, которые успевает выгуливать на курорте. По всей видимости, модница привезла с собой весь гардероб – она еще ни разу не повторилась в образе, надевая все новые и новые аутфиты.

На этот раз с мамой в ресторан красотка отправилась в белоснежном платье из кружева с воланами и рюшами. Аллюзия на свадебный наряд удалась, и даже, возможно, девушка таким образом намекает на скорый выход замуж, учитывая, что сейчас строит серьезные отношения с хоккеистом Кириллом Капризовым.

К слову, Стеша Маликова – невеста завидная. Девушка в этом году окончила МГИМО, более года развивает свой бизнес в фэшн-индустрии и обладает массой талантов. То, что ее сердце занято, говорил даже отец в одном из интервью. Но кем, не раскрыл. Поэтому фанаты самостоятельно рассекретили красотку и хоккеиста по геометкам на отдыхе.

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