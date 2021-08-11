«Глаза почти не открываются»: 58-летняя жена Дмитрия Маликова изумила своей внешностью

Елена Изаксон старше музыканта на семь лет.

Дмитрий Маликов счастлив в барке с Еленой Изаксон более 30 лет. В этом союзе у них родились дочь Стефания, которой уже 21, и сын Марк, зимой отметивший свое трехлетие. Кроме того, у Елены есть дочь от первого брака, 36-летняя Ольга.

В этом году Изаксон, которая старше музыканта на семь лет, отметила свое 58-летие. Фанатов изумило ее недавнее фото, которое опубликовала Стефания в своем Instagram.

«А что с глазами? Глаза почти не открываются. Она пластику делала», — писали пользователи Сети.

Елена молчать не стала и ответила хейтерам, что просто прищурилась на солнце.

«Маме солнце в глаза светит», — написала Изаксон.

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Напомним, что младший ребенок в семье Маликова родился в 2018 году. Его выносила суррогатная мать, а Елена безмерно рада позднему материнству.

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