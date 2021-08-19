«Штатные актеры без работы»: бывшая актриса Театра Ермоловой рассказала, сколько Меньшиков платит приглашенным звездам

Как отметила Елена Бурханова-Калинина, ее очень удивляет происходящее в театре.

Актриса Театра имени Ермоловой Елена Бурханова-Калинина, которая, как и некоторые ее коллеги попала под сокращение, озвучила зарплаты приглашенных звезд.

Как отметила актриса, у них в театре есть проект «Кино на сцене». Это когда актеры садятся перед зрителями и читают сценарии фильмов.

«В этом проекте заняты приглашенные Тимофей Трибунцев, Юлия Пересильд, Анна Ардова, Александр Филиппенко, Иван Ургант, Данила Козловский, Александр Семчев… Они получали по 75 тысяч за одно выступление. У Виктора Сухорукова, Юлии Рутберг контракт в «Кино на сцене» чуть выше – 80 тысяч 500 рублей». Елена Бурханова-Калинина

По словам Елены Бурхановой-Калининой, они с другими коллегами вовсе не против приглашения звезд со стороны. Но когда «родных» актеров увольняют и оставляют без работы, это выглядит очень странно, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что худрук театра имени Ермоловой Олег Меньшиков уволил свыше двадцати актеров. Они с таким решением не согласны и собираются собрать пресс-конференцию, где расскажут, что сегодня творится в театре.

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