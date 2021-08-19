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Стал известен гонорар Олега Меньшикова за один спектакль в Театре имени Ермоловой

Руководитель театра, надо признать, не обидел себя в финансовом плане.

Стал известен гонорар Олега Меньшикова за один спектакль в Театре имени Ермоловой
Олег Меньшиков. Фото: Globallookpress.com

Актриса Театра имени Ермоловой Елена Бурханова-Калинина озвучила гонорар худрука Олега Меньшикова за выход на сцену в одном спектакле. Он равен, как во всяком случае она утверждает, 103 тысячам рублей.

Елена Бурханова-Калинина
Елена Бурханова-Калинина. Фото: Globallookpress.com

«Совпадение это или нет, но именно этой сумме равен ежемесячный оклад Олега Евгеньевича как художественного руководителя, включая надбавку за звание народного артиста».

Елена Бурханова-Калинина

Актриса и ее коллеги стали сравнивать, сколько получают руководители других театров. Выяснилось, что выход на сцену руководителя московского Et Cetera Александра Калягина стоит 60 тысяч рублей. По словам Бурхановой-Калининой, ей непонятно, почему у Меньшикова такой большой гонорар.

При этом он еще заводит речь о трудном экономическом положении в театре. Кстати, выход на сцену самой Бурхановой-Калининой стоит всего две тысячи рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Олег Меньшиков принял решение о сокращении более двадцати актеров Театра имени Ермоловой. Он сослался как раз на тяжелую финансовую ситуация в культурном учреждении.

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