Стал известен гонорар Олега Меньшикова за один спектакль в Театре имени Ермоловой

Руководитель театра, надо признать, не обидел себя в финансовом плане.

Актриса Театра имени Ермоловой Елена Бурханова-Калинина озвучила гонорар худрука Олега Меньшикова за выход на сцену в одном спектакле. Он равен, как во всяком случае она утверждает, 103 тысячам рублей.

«Совпадение это или нет, но именно этой сумме равен ежемесячный оклад Олега Евгеньевича как художественного руководителя, включая надбавку за звание народного артиста». Елена Бурханова-Калинина

Актриса и ее коллеги стали сравнивать, сколько получают руководители других театров. Выяснилось, что выход на сцену руководителя московского Et Cetera Александра Калягина стоит 60 тысяч рублей. По словам Бурхановой-Калининой, ей непонятно, почему у Меньшикова такой большой гонорар.

При этом он еще заводит речь о трудном экономическом положении в театре. Кстати, выход на сцену самой Бурхановой-Калининой стоит всего две тысячи рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Олег Меньшиков принял решение о сокращении более двадцати актеров Театра имени Ермоловой. Он сослался как раз на тяжелую финансовую ситуация в культурном учреждении.

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