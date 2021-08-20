Повторила образ мамы Аллы: Лиза Галкина в рокерской куртке и юбочке позировала в интерьерах особняка

Ранее Примадонна предстала на той же самой лестнице в коротенькой юбке и черных капроновых колготках. Семилетняя дочка певицы полностью скопировала имидж своей мамы.

На личной страничке в Instagram шоумен Максим Галкин поделился с поклонниками преинтересными домашними кадрами. На первом фото 72-летняя Алла Пугачева позировала в монохромном аутфите. Певица отдала предпочтение коротенькой юбочке, элегантному кардигану и черным капроновым колготкам.

Семилетняя дочка Примадонны полностью скопировала имидж звездной мамы. Позируя в интерьерах особняка, на той же самой лестнице, Лиза Галкина покрасовалась в рокерской куртке, юбке и плотных темно-синих колготках. Только вместо туфель на каблучке дочка певицы выбрала кроссовки с массивной белой подошвой.

«Ой, как классно! Лизок повторила образ своей мамы», «Ну просто вылитая Алла», «Как они все между собой похожи! Гарри просто копия отца, ну а Лиза — капелька от мамы», «Лиза и Гарри такие дерзкие!», «Сразу видно, что дети своим характером пошли в Аллу», «Вай! Какие красавчики», — пишут фолловеры.

В новом учебном году двойняшки Гарри и Лиза пойдут во второй класс. Максим Галкин уже озаботился тем, чтобы купить для детей все необходимое к школе — новые рюкзаки, тетрадки, пеналы, сумки для сменной обуви и еще много-много всего.

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