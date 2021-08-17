После каникул сразу в школу: двойняшки Гарри и Лиза Галкины с новыми ранцами щеголяли в деревне Грязь

Шоумен Максим Галкин озаботился тем, чтобы заранее купить для детей все необходимое к началу учебного года.

Максим Галкин слывет примерным отцом отечественного шоу-бизнеса. Несмотря на занятость, съемки в новых телевизионных проектах, гастроли и концертную деятельность, он еще успевает и заниматься воспитанием детей. Так, к новому учебному году ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале озаботился тем, чтобы купить все необходимое. В подмосковной деревне Грязь в своем саду семилетние двойняшки Гарри и Лиза щеголяли с красивыми модными ранцами, устроив мини-дефиле. Сразу после летних каникул детям придется снова сесть за парту. Они уже перешли во второй класс.

«Скоро в школу! Как собрать ребенка и не сойти с ума? Предоставьте ему выбор — пусть он сам выберет дизайн рюкзака или ранца. Добавьте к покупкам важные мелочи в едином стиле с выбранной коллекцией: мешки для обуви, пеналы, сумки для спорта и папки», — поделился папскими советами с поклонниками Максим.

Лиза выбрала рюкзак с мишками, а Гарри — с динозаврами. В кадре дочка Аллы Пугачевой позировала с двумя задорными косичками и милыми бантиками. Видимо, репетиция Первого сентября прошла на «ура».

Смотрите также: