«Выше мамы, копия папы»: Барановская запечатлелась с повзрослевшими сыновьями Аршавина

Телеведущая Юлия Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина – Артема, Яну и Арсения. Накануне самому младшему наследнику именитого экс-футболиста Арсению исполнилось 9 лет. По этому случаю Юлия опубликовала в своем Instagram снимок с сыновьями. Фанаты отметили, как быстро вырос Артем. К слову, ему в этом году уже 15 лет. Также внимательные подписчики не смогли не отметить, как сильно мальчики похожи на папу.

«Я на вашу семью любуюсь. Юлия молодец! Таких парней вырастила. Юлия, дорогая, какой у Вас сын старший уже большой, выше мамы! Счастья Вам семье вашей! Лучше мамы я просто не встречала!», — писали пользователи Сети.

Напомним, с Аршавиным Барановская рассталась восемь лет назад после девяти лет совместной жизни.

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