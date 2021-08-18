Вытянула ножку: Наташа Королева в шелковом платье-халате изящно позировала на песке

48-летняя звезда эстрады Наташа Королева по возвращении из отпуска не сидит на месте. Красотка отправилась на съемки нового проекта, который пока держит в секрете, в Калининград, и выбралась на побережье Балтики.

В микроблоге Королева поделилась новым снимком с пляжа, на котором позирует на песке, изящно вытянув ножку. На ней красивое шелковое платье-халат с красным акцентным ремнем на талии.

«Море, море, мир бездонный», — подписала снимок певица.

«Ну красавица ты наша», «Шикарная», «Где такая красота отдыхают? Хочется туда…», «

Как всегда неотразима», «Хороша! Только позитив! Молодец», «Вы супер», «Очень красивая Наталь», «Очень идет вам платье», «Наташа вы супер! Все естественно и не безобразно!», — пишут в комментариях под снимком.

А перед этим Наташа Королева вместе с сыном Архипом занялись серфингом. И исполнительница хитов «Подсолнухи» и «Желтые тюльпаны» предстала с доской на пляже в гидрокостюме.

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